Кафельников отреагировал на обращение Глушакова к болельщикам "Спартака"

Известный теннисист и фанат "Спартака" Евгений Кафельников рассказал, что думает о последнем обращении капитана команды Дениса Глушакова к болельщикам клуба.

Напомним, сегодня, 15 июня, Глушаков написал пост в инстаграме, посвященный фанатам "Спартака". В сообщении футболист заявил, что на тренировках и матчах играет в полную силу и всегда честен с партнерами по команде. Также он отметил, что еще не знает, останется ли в "Спартаке".

"Верны оказались слухи последних двух недель, что Глушаков остается в "Спартаке". Дело тут в том, о чем говорил Леонид Арнольдович "деньгами упакован он полностью", т. е. в России Денис за такие средства никому не нужен, а неустойку полную за разрыв контракта клуб ему отказывается платить.

А сейчас после поста Дениса в инстаграме начнется опять кампания по обелению его блогерами и журналистами, двое молодых и перспективных точно этому рады - паек вернулся", - написал Кафельников.

Полный пост можно прочитать в телеграмм-канале теннисиста.

Ранее сообщалось, что "Спартак" намерен расстаться с Глушаковым этим летом.

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