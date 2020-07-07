Кафельников отреагировал на увольнение Цорна из "Спартака"
Легендарный российский теннисист Евгений Кафельников поделился мнением об увольнении генерального директора "Спартака" Томаса Цорна.
"Вопросы сами собой отпадали, если бы команда играла на должном уровне. Я много раз говорил, что те трансферы, которые состоялись перед началом сезона, никакого положительного оттенка на игре команды не оставили. Естественно, провальная трансферная политика была перед началом сезона. Давно уже тупик идет, три года — точно, после того, как чемпионский сезон закончился. Я затрудняюсь ответить, каким образом Федун может вернуть веру болельщиков.
Федун говорил, что у любого тренера и руководителя есть карт-бланш, но никакого карт-бланша не было, Федун руководил всем сам. Мне кажется, сменщика ждет та же судьба, что и Цорна, к сожалению", - сказал Кафельников в эфире "Матч ТВ".
"Спартак" назначил Цорна 14 мая 2019 года. Прошлым летом на трансферы было потрачено 40 миллионов евро, однако, несмотря на серьёзные финансовые вливания, команда занимает только седьмое место в РПЛ.
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|Арсенал Тула
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|Уфа
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