Кафельников ответил Комбарову: "Конечно, я – дилетант. А кто же я еще?"

Бывшая первая ракетка мира и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников ответил игроку команды Дмитрию Комбарову, который назвал его дилетантом.

"Конечно, я – дилетант. А кто же я еще? Но я – болельщик и имею право на свое мнение. По-прежнему считаю Комбарова слабым звеном команды. Я же дилетант, поэтому имею право на свое мнение.

Я считаю, что каждому нужно давать шанс проявить себя в самой любимой и самой популярной команде России. У Дмитрия такой шанс есть уже давно. Но косяки в его игре случаются очень часто. И вот своим дилетантским взглядом я вижу Комбарова и его игру", – приводят слова Кафельникова российские СМИ.

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