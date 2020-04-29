Кафельников поделился мнением о перспективах сезона РПЛ
Легендарный теннисист и фанат "Спартака" Евгений Кафельников высказался о возможном завершении сезона РПЛ.
Напомним, чемпионат России прерван из-за пандемии коронавируса до неопределенного времени.
"Меня вообще все удивляет. Ну, аннулируйте тогда весь сезон полностью, чтобы те, кто сейчас лидирует, не стали чемпионами. Я где-то читал, что есть сценарий все оставить как есть, что «Зенит» чемпион, и далее пошло. Я с этой позицией категорически не согласен.
А по каким критериям сейчас можно определить, кто будет выступать в еврокубках? Это же тоже сделать невозможно.
В любом случае надо доигрывать. При пустых трибунах? Да ради бога! Я не против, пускай доигрывают при пустых трибунах, - цитирует Кафельникова "Р-Спорт".
В РПЛ рассматривают возможность возобновления сезона в конце июля. Но тренироваться команды начнут не раньше 11 мая.
А еще: Кафельников: "Спартак" заслуживает то место, которое занимает"| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
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|22
|41
|3
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|22
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|30
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|Арсенал Тула
|22
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|Спартак Москва
|22
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|Уфа
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|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
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|Оренбург
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|22
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|22
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