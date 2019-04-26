Кафельников пообещал перечислить 1 миллион рублей на благотворительность, если "Спартак" возглавит Каррера

Легендарный российский теннисист Евгений Кафельников выразил надежду, что "Спартак" вновь возглавит Массимо Каррера.

"А теперь все дружно: "a tutti avanti Massimo Carrera!!! Если Массимо в понедельник выведет команду на матч с "Рубином", то перечислю 1 миллион рублей на благотворительность", – написал Кафельников в своем твиттере.

Напомним, что 55-летний Каррера тренировал "Спартак" с 2016 по 2018 годы. В первый сезон итальянский специалист привел клуб к чемпионскому титулу. Во втором сезоне клуб под его руководством выиграл Суперкубок России и завоевал бронзовые медали. По ходу третьего сезона тренер был отправлен в отставку.

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