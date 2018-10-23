Кафельников призвал избавиться от двух игроков "Спартака"

Легендарный российский теннисист Евгений Кафельников считает, что "Спартак" должен избавиться от защитника Дмитрия Комбарова и полузащитника Дениса Глушакова.

"Я готов даже еще 20 лет терпеть до следующего чемпионства, если Глушаков, Комбаров и некоторые еще покинут завтра наш любимый клуб.

А на десерт Федуну, чтобы он совсем обалдел, всему сектору B и D забуриться на матч «Динамо» или ЦСКА (сделать им хорошую посещаемость) вместо домашнего. Пусть бы он посмотрел на свое детище при пустых трибунах. Вот это была бы акция", - написал Кафельников в своем Twitter.

Напомним, что 22 октября "Спартак" уволил с поста главного тренера Массимо Карреру, который в 2017 году привел клуб к первому чемпионству за последние 16 лет.

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