Кафельников призвал поменять руководство "Спартака"
Легендарный российский теннисист Евгений Кафельников, который является болельщиком "Спартака", уверен, что "красно-белым" не выйти из кризиса без серьёзных кадровых изменений в руководстве клуба.
"Спорт не прощает предательства. Кому комиссия с контрактов молодых бездарных игроков, кому бессонные ночи и сожжённые нервы после 0:3. В "Спартаке" пришло время большой чистки и её надо начинать не с состава, а с системы управления клубом. Даже, такой слабый тренер, как Кононов, может дать минимальный результат, в связке с заинтересованным президентом клуба и группой его единомышленников, что было в Краснодаре. Почему молчат журналисты про огромное количество травм? Карреру вы сжирали буквально, где расследования и сравнения высоты травы в Тушино и в Тарасовке? Ведь, команда не тренируется сейчас на базе.
Когда у тебя в клубе футболисты, в чьих контрактах прописано фиксированное количество времени на поле за сезон, тут и Моуринью не поможет, а когда ты обещаешь игроку, что он остаётся, но делаешь или заставляют делать выбор в пользу двух бездарей, то этот игрок передаёт привет тебе шикарным голевым пасом. Леонид Арнольдович, при Вас были грамотные и профессиональные менеджеры в "Спартаке", заинтересованные не только в финансовом результате, но и в результате на футбольном поле, единицы, но были. Сейчас пришло время, менять руководство клуба полностью, потолок был достигнут в 2017 году", - написал Кафельников в своём телеграм-канале.
По итогам 25 туров "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 39 очков.
После зимнего перерыва "красно-белые" одержали всего три победы в девяти матчах.
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|ЦСКА Москва
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|4
|Краснодар
|25
|43
|5
|Спартак Москва
|25
|39
|6
|Арсенал Тула
|25
|38
|7
|Оренбург
|25
|35
|8
|Ростов
|25
|35
|9
|Ахмат
|25
|34
|10
|Урал
|25
|33
|11
|Рубин
|25
|31
|12
|Динамо Москва
|25
|28
|13
|Крылья Советов
|25
|27
|14
|Уфа
|25
|22
|15
|Анжи
|25
|19
|16
|Енисей Красноярск
|25
|16