Кафельников призвал поменять руководство "Спартака"

Легендарный российский теннисист Евгений Кафельников, который является болельщиком "Спартака", уверен, что "красно-белым" не выйти из кризиса без серьёзных кадровых изменений в руководстве клуба.

"Спорт не прощает предательства. Кому комиссия с контрактов молодых бездарных игроков, кому бессонные ночи и сожжённые нервы после 0:3. В "Спартаке" пришло время большой чистки и её надо начинать не с состава, а с системы управления клубом. Даже, такой слабый тренер, как Кононов, может дать минимальный результат, в связке с заинтересованным президентом клуба и группой его единомышленников, что было в Краснодаре. Почему молчат журналисты про огромное количество травм? Карреру вы сжирали буквально, где расследования и сравнения высоты травы в Тушино и в Тарасовке? Ведь, команда не тренируется сейчас на базе.

Когда у тебя в клубе футболисты, в чьих контрактах прописано фиксированное количество времени на поле за сезон, тут и Моуринью не поможет, а когда ты обещаешь игроку, что он остаётся, но делаешь или заставляют делать выбор в пользу двух бездарей, то этот игрок передаёт привет тебе шикарным голевым пасом. Леонид Арнольдович, при Вас были грамотные и профессиональные менеджеры в "Спартаке", заинтересованные не только в финансовом результате, но и в результате на футбольном поле, единицы, но были. Сейчас пришло время, менять руководство клуба полностью, потолок был достигнут в 2017 году", - написал Кафельников в своём телеграм-канале.

По итогам 25 туров "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 39 очков.

После зимнего перерыва "красно-белые" одержали всего три победы в девяти матчах.

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