Кафельников прокомментировал переход Кокорина в "Фиорентину", использовав фразу Романцева

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Кафельников прокомментировал переход Кокорина в "Фиорентину", использовав фразу Романцева

Легендарный российский теннисист и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников поделился мнением о переходе нападающего московского клуба Александра Кокорина в итальянскую "Фиорентину".

"Кокорин уже все — это отработанный материал. Мне незачем интересоваться судьбой Кокорина, мне он абсолютно не интересен. Я даже не знаю, как охарактеризовать его переход и этап карьеры в "Спартаке". Он у меня никак не отложится в голове. Смотреть и переживать за Кокорина в "Фиорентине" я абсолютно не буду", — приводит слова Кафельникова Sport24.

Фразу "отработанный материал" приписывают бывшему главному тренеру "Спартака" Олегу Романцеву. В 2001 году он на самом деле сказал "отыгранные игроки" на вопрос о перспективах Андрея Тихонова, Валерия Кечинова и Евгения Бушманова.

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