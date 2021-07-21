Кафельников рассказал, какого тренера он хочет видеть в сборной России

Легендарный российский теннисист Евгений Кафельников выразил мнение, что новым главным тренером сборной России должен стать иностранный специалист.

"Кунц многого добился в футболе. Неизвестен в широких кругах? А мы хотим звезду? Мне кажется, что мы хотим тренера, который сделает из нашей команды что-то конкурентоспособное. Однако у нас сейчас интересная ситуация. Независимо от того кто будет тренером, в ближайшее время ничего хорошего не получится. У нас нет материала, из которого можно сделать что-то конкурентоспособное. Наши игроки не могут навязать борьбу топовым командам мира. «Все-таки я за иностранный вариант. Если рассматриваются только три эти кандидата и никакие больше, то пусть будет Штефан Кунц", — приводит слова Кафельникова "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что помимо Кунца, на пост главного тренера сборной России претендуют наставник "Ростова" Валерий Карпин и безработный Курбан Бердыев.

Напомним, что сборная России осталась без тренера после увольнения Станислава Черчесова.

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