Кафельников сделал прогноз, сколько времени Тедеско проработает в "Спартаке"

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Кафельников сделал прогноз, сколько времени Тедеско проработает в "Спартаке"

Легендарный российский теннисист Евгений Кафельников выразил мнение, что главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско не задержится в московском клубе на долгие годы.

"Сколько Тедеско продержится у Федуна, я затрудняюсь ответить. Максимум полтора года. Это мое личное мнение", - сказал Кафельников в эфире телеканала "Матч ТВ".

Напомним, что Тедеско возглавил "Спартак" несколько недель назад, подписав контракт до лета 2021 года. Под его руководством "красно-белые" в чемпионате России сыграли вничью с "Рубином" (0:0), а также разгромили "Локомотив" (3:0). В Кубке России "Спартак" обыграл "Ростов" (2:1) и вышел в четвертьфинал, где встретится с ЦСКА. 

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