Кафельников: "Шесть месяцев назад Карреру боготворили, а сейчас уже ему замену хотят"

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Кафельников: "Шесть месяцев назад Карреру боготворили, а сейчас уже ему замену хотят"Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников считает, что наставник "Спартака" Массимо Каррера не заслуживает критики, обрушившейся на него.

"Это Каррера виноват? Если нападение и полузащита не может забить 10 голов, играя в большинстве!

Какие же все убогие! Шесть месяцев назад Карреру боготворили, а сейчас уже ему замену хотят. Каррера еще не один трофей возьмет в Европе. Вы эти мои слова еще вспомните господа футбольные «эксперты» и журналисты.

На месте владельца оштрафовал бы каждого на месячную зарплаты за такую игру. Вот тогда бы и «бунтарь» объявился сразу на корабле", - отметил он.

Читайте: Ловчев раскритиковал работу Карреры | http://soccernews.ru

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