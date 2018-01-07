Кафельников советует "Спартаку" продать Зе Луиша и купить Головина или Миранчука

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Кафельников советует "Спартаку" продать Зе Луиша и купить Головина или Миранчука
Бывшая первая ракетка мира и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников дал совет владельцу клуба Леониду Федуну о том, как лучше действовать на трансферном рынке. 

"Если бы Федун спросил меня, что делать, я бы ответил так: продать Зе Луиша за 20 лимонов и купить вместо него Головина или Миранчука за 10. И волки сыты, и овцы целы", - написал Кафельников в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что "Брайтон" может заплатить за Зе Луиша порядка 22 миллионов евро. Если этот трансфер состоится, то "Спартак" попробует приобрести форварда "Краснодара" Федора Смолова.

Не пропустите: "Спартак" может купить Смолова в случае ухода Зе Луиша. | http://soccernews.ru

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