Кафельников: "Спартак" поставит на место "будущих" чемпионов России"

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников уверен, что "Спартак" победил "Зенит" в матче 18-го тура чемпионата России.

"Ну мы поставим на место 27-го ноября "будущих" чемпионов России. Вазелином запаситесь на понедельник 27е ноября", - написал Кафельников в своем твиттере.

Матч "Спартак" - "Зенит" состоится 27 ноября.

После 17 туров "Зенит" занимает второе место в Премьер-лиге и на пять очков опережает идущий четвертым "Спартак".

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