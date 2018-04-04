Кафельников: "Спартак" уже забрал Кубок России, осталось дожать чемпионат"

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Кафельников: "Спартак" уже забрал Кубок России, осталось дожать чемпионат"
Известный в прошлом теннисист Евгений Кафельников прокомментировал победу "Спартака" над "Крыльями Советов" (3:0) в матче 1/4 финала Кубка России.

"Кубок мы уже себе забрали, осталось дожать чемпионат", – написал Кафельников в своем твиттере.

Напомним, что в полуфинале "Спартак" сыграет с "Тосно". В Премьер-лиге "красно-белые" занимают второе место и на два очка отстают от лидирующего "Локомотива".

Не пропустите: "Крылья Советов" - "Спартак" - 1:3 (обзор). | http://soccernews.ru

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