Кафельников: "Спартак" заслуживает то место, которое занимает"
Легендарный российский теннисист Евгений Кафельников, являющийся болельщиком "Спартака", поделился мнением о выступлении московского клуба в чемпионате России в нынешнем сезоне.
"Думаю, на данном этапе "Спартак" занимает то место, которое заслуживает своей игрой. Надеюсь, что будет намного лучше. С того момента, как уволили Карреру, который привел команду к чемпионству, одни расстройства", - сказал Кафельников в эфире Sportcast.
После 22 туров "Спартак" занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 28 очков. В настоящее время турнир приостановлен из-за угрозы распространения китайского коронавируса.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20