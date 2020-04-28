Кафельников: "Спартак" заслуживает то место, которое занимает"

Легендарный российский теннисист Евгений Кафельников, являющийся болельщиком "Спартака", поделился мнением о выступлении московского клуба в чемпионате России в нынешнем сезоне.

"Думаю, на данном этапе "Спартак" занимает то место, которое заслуживает своей игрой. Надеюсь, что будет намного лучше. С того момента, как уволили Карреру, который привел команду к чемпионству, одни расстройства", - сказал Кафельников в эфире Sportcast.

После 22 туров "Спартак" занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 28 очков. В настоящее время турнир приостановлен из-за угрозы распространения китайского коронавируса.

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