Кафельников: "Спартаку" нужен новый владелец"
Легендарный российский теннисист Евгений Кафельников поделился мнением о владельце "Спартака" Леониде Федуне.
"Кому должен принадлежать "Спартак"? Тому, кто любит команду. А Федун признается в любви к киевскому "Динамо". Скорее Леонид Арнольдович купит киевское "Динамо", чем Суркис купит "Спартак".
Я затрудняюсь ответить, кто должен быть хозяином команды. Пускай это будет какой-нибудь иностранец, почему нет? Какой-нибудь индус, малазиец, шейх. Кто угодно, без разницы. Но явно нужна какая-то перестановка", - приводит слова Кафельникова Youtube-канал "Царьград ТВ".
Напомним, что 63-летний Федун владеет "Спартаком" с 2003 года. За это время московский клуб по одному раз стал чемпионом России, а также обладателем Кубка страны. Также "красно-белые" добирались до 1/4 финала Кубка УЕФА.
В минувшем сезоне "Спартак" финишировал на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и завоевал путевку в Лигу Европы.
Не пропустите: "Спартак" интересуется трансферной целью "Барселоны". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Адвокат сообщил, когда Кокорин и Мамаев отправятся в колонию
-
Повелители креатива: 10 самых необычных празднований голов в истории
-
Стал известно, когда Кокорин и Мамаев смогут подать прошение об УДО
-
"Ростов" объявил о продлении контракта с Романом Ерёменко
-
РПЛ выступила против реформирования Лиги Чемпионов
Лента новостей
-
"Дерби" потребовал у "Челси" компенсацию за Лэмпарда
-
Хадсон-Одои сравнил Месси и Марадону
-
Агент: "Игуаин" хочет завершить карьеру в "Ювентусе"
-
1
Хавбек ПСЖ близок к переходу в "Байер"
-
Экс-игрок "Челси" Рамирес вернулся в Бразилию
-
"Лион" нашел замену Менди в Нидерландах
-
Де Лигт - лучший молодой игрок сезона по версии L’Équipe
-
Transfermarkt понизил стоимость Месси, Гризманна и Коутиньо
-
Адвокат сообщил, когда Кокорин и Мамаев отправятся в колонию
-
1
Дзюба уверен, что сборная России могла выйти в финал ЧМ-2018
-
Кафельников: "Спартаку" нужен новый владелец"
-
ЦСКА продлил Жамалетдинова и отдал его в аренду "Леху"
-
"Лацио" нацелился на форварда "Зенита"
-
Манолас может перейти в "Милан"
-
"Манчестер Юнайтед" может заменить де Хеа вратарем "Барселоны"
-
"Реал" подписал "японского Месси", который является воспитанником "Барселоны"
-
Повелители креатива: 10 самых необычных празднований голов в истории
-
"Вест Хэм" купил игрока сборной Испании за 28 миллионов евро
-
Стал известно, когда Кокорин и Мамаев смогут подать прошение об УДО
-
Полиция пять часов допрашивала Неймара по делу об изнасиловании
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20