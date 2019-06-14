Кафельников: "Спартаку" нужен новый владелец"

Легендарный российский теннисист Евгений Кафельников поделился мнением о владельце "Спартака" Леониде Федуне.

"Кому должен принадлежать "Спартак"? Тому, кто любит команду. А Федун признается в любви к киевскому "Динамо". Скорее Леонид Арнольдович купит киевское "Динамо", чем Суркис купит "Спартак".

Я затрудняюсь ответить, кто должен быть хозяином команды. Пускай это будет какой-нибудь иностранец, почему нет? Какой-нибудь индус, малазиец, шейх. Кто угодно, без разницы. Но явно нужна какая-то перестановка", - приводит слова Кафельникова Youtube-канал "Царьград ТВ".

Напомним, что 63-летний Федун владеет "Спартаком" с 2003 года. За это время московский клуб по одному раз стал чемпионом России, а также обладателем Кубка страны. Также "красно-белые" добирались до 1/4 финала Кубка УЕФА.

В минувшем сезоне "Спартак" финишировал на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и завоевал путевку в Лигу Европы.

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