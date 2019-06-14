Кафельников: "Спартаку" нужен новый владелец"

Теги спартак москвалеонид федуневгений кафельников

Кафельников: "Спартаку" нужен новый владелец"

Легендарный российский теннисист Евгений Кафельников поделился мнением о владельце "Спартака" Леониде Федуне.

"Кому должен принадлежать "Спартак"? Тому, кто любит команду. А Федун признается в любви к киевскому "Динамо". Скорее Леонид Арнольдович купит киевское "Динамо", чем Суркис купит "Спартак".

Я затрудняюсь ответить, кто должен быть хозяином команды. Пускай это будет какой-нибудь иностранец, почему нет? Какой-нибудь индус, малазиец, шейх. Кто угодно, без разницы. Но явно нужна какая-то перестановка", - приводит слова Кафельникова Youtube-канал "Царьград ТВ".

Напомним, что 63-летний Федун владеет "Спартаком" с 2003 года. За это время московский клуб по одному раз стал чемпионом России, а также обладателем Кубка страны. Также "красно-белые" добирались до 1/4 финала Кубка УЕФА.

В минувшем сезоне "Спартак" финишировал на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и завоевал путевку в Лигу Европы.

Не пропустите: "Спартак" интересуется трансферной целью "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Transfermarkt понизил стоимость Месси, Гризманна и Коутиньо

Transfermarkt понизил стоимость Месси, Гризманна и Коутиньо

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов