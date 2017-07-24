Кафельников: "Спартаку" нужно укрепить две-три позиции"

Известный теннисист и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников считает, что "красно-белым" необходимо усиление состава.

"Спартаку" нужно укрепить две-три позиции. Прежде всего, необходимо закрыть позицию левого защитника. Нужно однозначно менять Комбарова. Он – самое слабое звено в команде. Дмитрий физически слаб, не выдерживает высокий темп игры на протяжении всех 90 минут. Мы же можем рассчитывать на футболиста, который способен проводить на поле всего 40 минут. Футбол такой атлетичный вид спорта, где нужно выкладываться весь матч. Как, например это делает Промес", - приводят слова Кафельникова российские СМИ.

Ранее сообщалось, что от перехода в "Спартак" отказался полузащитник "Челси" Марио Пашалич.

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