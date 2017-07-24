Кафельников: "Спартаку" нужно укрепить две-три позиции"
Известный теннисист и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников считает, что "красно-белым" необходимо усиление состава.
"Спартаку" нужно укрепить две-три позиции. Прежде всего, необходимо закрыть позицию левого защитника. Нужно однозначно менять Комбарова. Он – самое слабое звено в команде. Дмитрий физически слаб, не выдерживает высокий темп игры на протяжении всех 90 минут. Мы же можем рассчитывать на футболиста, который способен проводить на поле всего 40 минут. Футбол такой атлетичный вид спорта, где нужно выкладываться весь матч. Как, например это делает Промес", - приводят слова Кафельникова российские СМИ.
Ранее сообщалось, что от перехода в "Спартак" отказался полузащитник "Челси" Марио Пашалич.
Не пропустите: Каррера объяснил отсутствие Луиса Адриано в матче с "Уфой". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
В Поднебесную на мгновение: "Интер" встретится с "Лионом" в Международном кубке Чемпионов
-
Вернули на место: "Урал" обыграл московское "Динамо"
-
Вторая осечка чемпиона: "Спартак" не сумел дожать "Уфу"
-
Ситуация с Неймаром изнутри: почему бразилец намерен покинуть "Барсу"
-
Опрос! Надо ли Неймару уходить из "Барселоны"?
Лента новостей
-
Перес намерен подписать Мбаппе в течение ближайших семи дней
-
В матче с "Ювентусом" Месси продемонстрировал свои лучшие показатели для предсезонной подготовки
-
Бышовец: "Чтобы бороться за путевку в плей-офф Лиги Чемпионов, ЦСКА нужны другой тренер и игроки"
-
Гвардиола заинтересован в подписании центрбека
-
Верратти покинет ПСЖ
-
Бэйл высказался о своем возможном переходе в "Манчестер Юнайтед"
-
Бышовец: "У "Локомотива" имеются хороший подбор футболистов и серьезные внутренние резервы"
-
Анчелотти прокомментировал слухи, связывающие Артуро Видаля с "Манчестер Юнайтед"
-
Дортмундская "Боруссия" поборется с "Арсеналом" и "Тоттенхэмом" за вингера "Манчестер Сити"
-
"Зенит" близок к подписанию хавбека "Индепендьенте"
-
Хенесс: "Заинтересованность ПСЖ в Неймаре - это признак слабости"
-
Неймар намерен получить испанское гражданство
-
Неймар до сих пор не определился со своим будущим
-
Конте: "Фабрегас достиг серьезного прогресса с момента моего прихода в "Челси"
-
Клуб Слуцкого близок к приобретению бывшего игрока "Днепра"
-
Монтелла: "Хочу вернуть "Милан" в пятерку лучших клубов мира"
-
"Интер" готовит солидное предложение по ведущему хавбеку "Баварии"
-
Томас Соренсен объявил о завершении карьеры
-
Моуринью прокомментировал сумасшедший дриблинг в исполнении Мартиаля
-
Лам поделился мыслями о своём преемнике в "Баварии"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|2
|6
|2
|Краснодар
|2
|6
|3
|Зенит Санкт-Петербург
|2
|6
|4
|Ахмат
|2
|6
|5
|Урал
|2
|4
|6
|Уфа
|2
|4
|7
|ЦСКА Москва
|2
|3
|8
|Анжи
|2
|3
|9
|Спартак Москва
|2
|2
|10
|Динамо Москва
|2
|1
|11
|Ростов
|2
|1
|12
|Рубин
|2
|0
|13
|Арсенал Тула
|1
|0
|14
|Амкар
|2
|0
|15
|СКА Хабаровск
|1
|0
|16
|Тосно
|2
|0