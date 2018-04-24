Кафельников сравнил "Ливерпуль" со "Спартаком"

Экс-теннисист Евгений Кафельников считает, что нынешний "Ливерпуль" похож на "Спартак" в прошлом.

"Ливерпуль" сейчас играет как "Спартак" в лучшие годы. Если бы Салах играл в "Спартаке" сейчас, он бы трансферную цену Комбарова и Глушакова поднял бы на "космический" уровень", - написал Кафельников на своей странице в твиттере.

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