Кафельников сравнил Тедеско с бывшим тренером "Спартака" Каррерой
Легендарный теннисист Евгений Кафельников, являющийся болельщиком "Спартака", сравнил нынешнего наставника команды Доменико Тедеско с бывшим главным тренером "красно-белых" Массимо Каррерой.
"Слушайте, да оставьте вы Массимо в покое! У него все хорошо. Я тоже по нему искренне скучаю. Но не надо сейчас упоминать его имя в данной ситуации. Еще рано сравнивать Тедеско с Каррерой.
Российский чемпионат — это первенство двора. А в Европе "Спартак" ничего не показывает. В этом сезоне нас вообще нет в еврокубках. И я не знаю, что будет в следующем", - приводит слова Кафельникова "Спорт-Экспресс".
После шести туров "Спартак" занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Каррера тренировал "Спартак" с 2016 по 2018 годы. Под руководством итальянского специалиста спартаковцы становились чемпионами России и обладателями Суперкубка страны.
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