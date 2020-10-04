Кафельников высказался о матче "Спартака" с "Зенитом"

Легендарный теннисист и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников высказался по поводу матча 10-го тура РПЛ с "Зенитом" (1:1).

"Сравняли не без везения и вырвали ничью, но меня игра не впечатлила. "Спартак" в еврокубках не участвует, матчи - раз в неделю. Для меня не понятно, почему команда не играет с такой самоотдачей в течение всего матча, как в последние 15 минут. В игре вообще было мало движения, никакого темпа, оба соперника мало что показали. Такие встречи наших топовых клубов, один из который позиционирует себя минимум «Барселоной» или "Манчестер Юнайтед", а второй - самый популярный в стране, не приносят плюсов российскому футболу", - цитирует Кафельникова "Спорт-Экспресс".

После 10 туров чемпионата оба клуба продолжают лидировать в чемпионате, набрав по 21 очку.

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