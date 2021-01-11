Кафельников высказался о планах РФС вакцинировать игроков сборной России от коронавируса

Легендарный российский теннисист и болельщик московского "Спартака" Евгений Кафельников поделился мнением о планах РФС вакцинировать футболистов сборной России от коронавируса.

"Если РФС будет проводить вакцинацию футболистов препаратом компании Pfizer, то ради бога. Пусть вакцинируются, но главное, чтобы не "Спутником V". На месте спортсменов я бы отказался от этой вакцины. Если бы мне в ультимативной форме сказали сделать это, то я бы ушел из сборной", - приводит слова Кафельникова Sport24.

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