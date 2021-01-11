Кафельников высказался о планах РФС вакцинировать игроков сборной России от коронавируса

2 Теги рфсевгений кафельниковкоронавирус

Кафельников высказался о планах РФС вакцинировать игроков сборной России от коронавируса

Легендарный российский теннисист и болельщик московского "Спартака" Евгений Кафельников поделился мнением о планах РФС вакцинировать футболистов сборной России от коронавируса.

"Если РФС будет проводить вакцинацию футболистов препаратом компании Pfizer, то ради бога. Пусть вакцинируются, но главное, чтобы не "Спутником V". На месте спортсменов я бы отказался от этой вакцины. Если бы мне в ультимативной форме сказали сделать это, то я бы ушел из сборной", - приводит слова Кафельникова Sport24.

Не пропустите: Кафельников высказался о возможном возвращении Карреры в "Спартак". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Отец наркошалавы не в курсе,на сборной будут испытывать сразу и файзер, и спутник(хорошая идея)

Ответить
wagner
wagner

Патриот, хуле

Ответить

главное

"Ювентус" теряет Пауло Дибалу

"Ювентус" теряет Пауло Дибалу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов