Кафельников высказался о поражении "Спартака" от "Браги" в Лиге Европы

Олимпийский чемпион по теннису и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников прокомментировал поражение московского клуба в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы от португальской "Браги" (0:1).

"Я не увидел игры у "Спартака" вчера, не было никакой тактики и стратегии против "Браги". Я не понимаю какой тренерской тактики придерживались футболисты в этом матче. Не знаю, как "Спартак" должен сыграть в ответной встрече, чтобы добиться положительного результата. Пускай тренер отвечает, это прямая зона его ответственности, если он не исправится, то я считаю, что он должен идти куда подальше из команды", - приводят слова Кафельникова российские СМИ.

Ответный матч "Спартак" - "Брага" состоится 29 августа в Москве на стадионе "Открытие Арена". Начало встречи в 20:15 мск.

Не пропустите: Тихонов сделал смелый прогноз на матч "Спартак" - "Брага". | http://soccernews.ru