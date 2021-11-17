Кафельников высказался о разведении России и Украины при жеребьевке стыковых матчей ЧМ-2022
Фото: инстаграм Евгения Кафельникова/Автор неизвестен
Легендарный российский теннисист Евгений Кафельников выразил мнение, что сборные России и Украины не нужно разводить перед жеребьевкой стыковых матчей отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
"Я категорически против того, чтобы Россию и Украину рассоединяли между собой на этапах стыковых матчей на ЧМ или ЧЕ по футболу. Нужно играть в этом случае на нейтральных полях, это мое мнение", — написал Кафельников в своем твиттере.
Напомним, что Россия будет сеянной при жеребьевке, а Украина - не сеянной. Жеребьевка состоится 26 ноября.
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