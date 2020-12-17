Кафельников высказался о возможном возвращении Карреры в "Спартак"

Легендарный российский теннисист Евгений Кафельников выразил мнение, что бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера откажется возвращаться в московский клуб, если ему будет сделано подобное предложение.

"Каррера второй раз в этот водоем нырять не будет. Он все понимает, какой смысл? Ему точно не хочется издеваться над своей репутацией и снова наступать на те же грабли", – приводит слова Кафельникова Sport24.

Каррера тренировал "Спартак" с 2016 по 2018 годы. Под его руководством московский клуб становился чемпионом России и выигрывал Суперкубок страны.

Напомним, что нынешний главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско отказался продлевать контракт, который истекает летом 2021 года.

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