Кафельников высказался об уходе Попова из "Спартака"

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Кафельников высказался об уходе Попова из "Спартака"

Легендарный российский теннисист и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников поделился мнением об уходе Дмитрия Попова с поста спортивного директора московского клуба.

"Попов уходит из "Спартака"? Ничего удивительного. На его месте любой здравый и уважающий себя человек сделал бы так же. Он испытывал давление со стороны владельца клуба и его супруги - работать в таких условиях невозможно.

После этого решения становится ясно, что Попов себя уважает и не хочет больше участвовать в этом цирке. Так что его решение можно и надо понять", - приводит слова Кафельникова Sport24.

Ранее Попов заявил, что он уходит из "Спартака" из-за разногласий с Федуном по трансферной политике, а также из-за публичных оскорблений со стороны Заремы Салиховой.

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