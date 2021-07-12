Кафельников высказался об успехе сборной Италии на Евро-2020, упомянув Дзюбу

Легендарный российский теннисист Евгений Кафельников высказался о победе сборной Италии на Евро-2020, а также прокомментировал слова нападающего "Зенита" Артема Дзюбы, который несколько лет назад заявил, что Роберто Манчини не является тренером.

"Италия сорвала джекпот. По первому тайму Англия смотрелась уверенно, а потом тактическую ошибку допустил главный тренер. Это общая победа сборной Италии.

В понимании Дзюбы Манчини — не тренер. Но факты доказывают обратное. Роберто заработал титул, которого у Дзюбы никогда профессиональной карьере игрока и тренера не будет. Это факт. Почему тогда Манчини провалился в "Зените"? Уровень мастерства сборной Италии намного выше, чем у наших игроков. С ними работать легче и проще. Вот и все", — приводит слова Кафельникова "Спорт-Экспресс".

Напомним, что Манчини тренировал "Зенит" в сезоне-2017/2018. Тогда петербургский клуб финишировал на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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