Кафельников высказался об успехе сборной Италии на Евро-2020, упомянув Дзюбу
Легендарный российский теннисист Евгений Кафельников высказался о победе сборной Италии на Евро-2020, а также прокомментировал слова нападающего "Зенита" Артема Дзюбы, который несколько лет назад заявил, что Роберто Манчини не является тренером.
"Италия сорвала джекпот. По первому тайму Англия смотрелась уверенно, а потом тактическую ошибку допустил главный тренер. Это общая победа сборной Италии.
В понимании Дзюбы Манчини — не тренер. Но факты доказывают обратное. Роберто заработал титул, которого у Дзюбы никогда профессиональной карьере игрока и тренера не будет. Это факт. Почему тогда Манчини провалился в "Зените"? Уровень мастерства сборной Италии намного выше, чем у наших игроков. С ними работать легче и проще. Вот и все", — приводит слова Кафельникова "Спорт-Экспресс".
Напомним, что Манчини тренировал "Зенит" в сезоне-2017/2018. Тогда петербургский клуб финишировал на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Не пропустите: Дзюба попал в число лидеров Евро-2020. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Я осуществил мечту". Неймар сделал неожиданное заявление после поражения в финале Кубка Америки
-
Кокорин обратился к Манчини после победы сборной Италии на Евро-2020
-
Кафельников высказался об успехе сборной Италии на Евро-2020, упомянув Дзюбу
-
Грилиш ответил на критику по поводу отказа пробивать пенальти в финале Евро-2020
-
"Фенербахче" сделал крупное предложение Ярмоленко: названа сумма
-
"Спартак" потроллил Кокорина. Зарема отреагировала
-
Саутгейт определился со своим будущим в сборной Англии
-
Сборная Италии показала видео из раздевалки после победы на Евро-2020
-
"Милан" сделал новое предложение по Влашичу
-
Дзюба попал в число лидеров Евро-2020
-
Уткин назвал свою версию символической сборной Евро-2020
-
Песков высказался по поводу влияния Кремля на российский футбол
-
Сборная Италии обновила собственный рекорд результативности на Евро / ЧМ
-
Соммер - лидер Евро-2020 по сейвам
-
Игроки "Ювентуса" - лидеры по голам, забитым на Евро
-
Жоржиньо - десятый футболист, выигравший Евро и ЛЧ/КЧ за один год
-
Финал Евро в седьмой раз в истории дошёл до дополнительного времени
-
Евро-2020 побил рекорд по забитым голам
-
Сборная Италии вернулась в Рим после победы на Евро (фото)
-
Только три футболиста играли в финалах Евро в более молодом возрасте, чем Букайо Сака