Кафельников высмеял Тарасова за его слова о Путине

1 Теги евгений кафельниковдмитрий тарасов

Кафельников высмеял Тарасова за его слова о Путине

Легендарный российский теннисист Евгений Кафельников посмеялся над бывшим полузащитником "Локомотива" Дмитрием Тарасовым, который признался в любви к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Также Тарасов заявил, что Путин не виноват в большом количество бедняков в России.

"Нет, Димочка, виноват Буш-младший с Обамой", - написал Кафельников в своем Twitter, прикрепив два эмодзи.

По словам Кафельникова, ранее он поддерживал Путина, но спустя несколько лет стал его ярым оппонентом.

Не пропустите: Тарасов заявил о желании построить политическую карьеру. | http://soccernews.ru
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