Кафельников ярко прокомментировал очередной скандал вокруг российских футболистов



Легендарный российский футболист Евгений Кафельников считает, что в очередном громком скандале вокруг российских футболистов виноват лимит на легионеров.

"Пока мы лимит на легионеров не уберем, все "достижения" российских футболеров будут не на футбольном поле, а в горячих сводках МВД", - написал Кафельников в своем твиттере.

Напомним, что сегодня, 14 октября, два игрока "Крыльев Советов" были задержаны ГИБДД. У Евгения Башкирова обнаружили превышение алкоголя в кроме, а Евгений Тигиев попался на употреблении амфетамина.

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