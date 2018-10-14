Кафельников ярко прокомментировал очередной скандал вокруг российских футболистов

Теги евгений кафельниковевгений башкировгеоргий тигиев

Кафельников ярко прокомментировал очередной скандал вокруг российских футболистов
Легендарный российский футболист Евгений Кафельников считает, что в очередном громком скандале вокруг российских футболистов виноват лимит на легионеров.

"Пока мы лимит на легионеров не уберем, все "достижения" российских футболеров будут не на футбольном поле, а в горячих сводках МВД", - написал Кафельников в своем твиттере.

Напомним, что сегодня, 14 октября, два игрока "Крыльев Советов" были задержаны ГИБДД. У Евгения Башкирова обнаружили превышение алкоголя в кроме, а Евгений Тигиев попался на употреблении амфетамина.

Не пропустите: В организме у защитника "Спартака" обнаружен амфетамин. | http://soccernews.ru

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