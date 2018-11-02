Кафельников жёстко раскритиковал решение "Спартака" по Глушакову
Известный российский теннисист Евгений Кафельников жёстко раскритиковал решение тренерского штаба "Спартака" вернуть Денису Глушакову капитанскую повязку.
"Это вообще плевок в душу! Человек не должен играть, а тут ещё и повязка" - сказал Кафельников.
Напомним, что Массимо Каррера, уволенный полторы недели назад с поста главного тренера "Спартака", лишал Глушакова статуса капитана и отправлял его в дубль. Однако после отставки итальянца 31-летнего футболиста вернули в основной состав.
После возвращения Глушаков сыграл всего 1 матч - в Кубке России против "Анжи" - и сразу с капитанской повязкой на руке.
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