Кафельников жёстко раскритиковал решение "Спартака" по Глушакову

2 Теги евгений кафельниковспартак москваденис глушаков

Кафельников жёстко раскритиковал решение "Спартака" по Глушакову

Известный российский теннисист Евгений Кафельников жёстко раскритиковал решение тренерского штаба "Спартака" вернуть Денису Глушакову капитанскую повязку.

"Это вообще плевок в душу! Человек не должен играть, а тут ещё и повязка" - сказал Кафельников.

Напомним, что Массимо Каррера, уволенный полторы недели назад с поста главного тренера "Спартака", лишал Глушакова статуса капитана и отправлял его в дубль. Однако после отставки итальянца 31-летнего футболиста вернули в основной состав.

После возвращения Глушаков сыграл всего 1 матч - в Кубке России против "Анжи" - и сразу с капитанской повязкой на руке.  

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Комментарии
Уася

Кафель иди теннис комментируй. В футболе ты полный профан и твое мнение никому не интересно

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Чет

Ты уже достал, кафелек!!! Все правильно сделали. Глушаков - капитан, а твой Каррера - продался. Это от тебя надо избавляться Спартаку . полная ж....!

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