Кафу близок к переходу в "Бордо"

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Кафу близок к переходу в "Бордо"

Бразильский вингер "Лудогорца" Жонатан Кафу переходит в "Бордо", сообщает официальный сайт клуба.

В ближайшее время футболист пройдет медицинское обследование в французском клубе. Сумма трансфера составит 7,5 миллионов евро.

26-летний Кафу выступает за "Лудогорец" с 2015 года, провел за клуб 75 матчей и забил 21 гол.

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