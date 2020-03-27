Кафу: "Месси не превосходит Неймара по уровню мастерства"
Легендарный бразильский футболист Кафу дал высокую оценку своему соотечественнику нападающему ПСЖ Неймару.
"По уровню мастерства ни один футболист не превосходит Неймара. Даже Месси, хоть я и его большой фанат. Он игрок, призванный делать разницу в бразильском футболе", - цитирует Кафу Mundo Deportivo.
В текущем сезоне 28-летний Неймар сыграл за ПСЖ 22 матча, в которых забил 18 голов и сделал 10 ассистов.
Ранее сообщалось, что звёздный форвард хочет покинуть парижский клуб и вернуться в "Барселону", за которую он выступал с 2013 по 2017 год.
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|20
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