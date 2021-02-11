Кафу назвал лучшего защитника мира

Теги серхио рамосмарселореал мадриддани карвахаль

Кафу назвал лучшего защитника мираБывший защитник сборной Бразилии и "Милана" Кафу назвал имена игроков обороны, которых он считает лучшими в мире на данный момент.

"Рамос лучший защитник в мире, без сомнения. Очень хорош в плане техники и тактики. Капитан и лидер, ведущий свою команду вперед. Я бы хотел играть с таким футболистом в команде.

Хочу отметить и Марсело. Некоторые говорят, что он ленив. Но он феномен. Игрок с отличной техникой. Часто подключается в атаку, может обыграть один в один. Он великий игрок. Не он Кафу левого фланга, а я - Марсело правого фланга.

Если брать именно правых защитников в Ла Лиге, то мне больше всех мне нравится Дани Карвахаль. Важный игрок для «Реала", – приводит слова Кафу Marca.

Читать также: "Реал" нашел замену Рамосу в "Севилье" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Реал" вынужден выбирать между двумя звездными форвардами

"Реал" вынужден выбирать между двумя звездными форвардами

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов