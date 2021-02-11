Кафу назвал лучшего защитника мира
Бывший защитник сборной Бразилии и "Милана" Кафу назвал имена игроков обороны, которых он считает лучшими в мире на данный момент.
"Рамос лучший защитник в мире, без сомнения. Очень хорош в плане техники и тактики. Капитан и лидер, ведущий свою команду вперед. Я бы хотел играть с таким футболистом в команде.
Хочу отметить и Марсело. Некоторые говорят, что он ленив. Но он феномен. Игрок с отличной техникой. Часто подключается в атаку, может обыграть один в один. Он великий игрок. Не он Кафу левого фланга, а я - Марсело правого фланга.
Если брать именно правых защитников в Ла Лиге, то мне больше всех мне нравится Дани Карвахаль. Важный игрок для «Реала", – приводит слова Кафу Marca.
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