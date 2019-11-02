Кафу: "Не описать чувства, когда закапываешь гроб с собственным сыном"

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Кафу: "Не описать чувства, когда закапываешь гроб с собственным сыном"

Легендарный бразильский футболист Кафу дал комментарии по поводу похорон своего сына Данило, который умер в начале сентября от сердечного приступа.

"Не описать чувства, когда закапываешь гроб с собственным сыном. Понимаешь, что его уже никогда не вернуть. Эта смерть останется с отцом и матерью на всю жизнь. Я часто плачу. Это меня успокаивает", - цитирует Кафу Record.

Бразилец в течение карьеры выступал за такие клубы, как "Сан-Паулу", "Сарагоса", "Палмейрас", "Рома" и "Милан". За национальную сборную сыграл 142 матча и забил 5 голов.

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