Кафу: "Не описать чувства, когда закапываешь гроб с собственным сыном"
Легендарный бразильский футболист Кафу дал комментарии по поводу похорон своего сына Данило, который умер в начале сентября от сердечного приступа.
"Не описать чувства, когда закапываешь гроб с собственным сыном. Понимаешь, что его уже никогда не вернуть. Эта смерть останется с отцом и матерью на всю жизнь. Я часто плачу. Это меня успокаивает", - цитирует Кафу Record.
Бразилец в течение карьеры выступал за такие клубы, как "Сан-Паулу", "Сарагоса", "Палмейрас", "Рома" и "Милан". За национальную сборную сыграл 142 матча и забил 5 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фламенго
|29
|68
|2
|Палмейрас
|29
|60
|3
|Сантос
|29
|55
|4
|Сан-Паулу
|29
|49
|5
|Гремио
|29
|47
|6
|Интернасьонал
|29
|46
|7
|Коринтианс
|29
|45
|8
|Атлетико Паранаенсе
|29
|43
|9
|Байя
|29
|41
|10
|Гоияс
|29
|39
|11
|Васко да Гама
|29
|38
|12
|Форталеза
|29
|35
|13
|Атлетико Минейро
|29
|35
|14
|Ботафого
|29
|33
|15
|Сеара
|29
|33
|16
|Крузейро
|29
|32
|17
|Флуминенсе
|29
|30
|18
|КСА
|29
|29
|19
|Чапекоенсе
|29
|21
|20
|Аваи
|29
|17