Кафу не видит смысла в уходе Левандовского из "Баварии"

Фото: твиттер Левандовского\Автор неизвестен

Бывший защитник сборной Бразилии Кафу поделился мнением о слухах насчет ухода польского нападающего Роберта Левандовского из "Баварии".



"Зачем Левандовскому уходить из "Баварии"? Он играет в отличной команде и хорошо себя проявляет. Игра в "Баварии" помогла ему стать одним из лучших игроков в мире", - сказал Кафу.

Ранее сообщалось, что поляк близок к переходу в "Барселону".

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