Кафу не видит смысла в уходе Левандовского из "Баварии"
Фото: твиттер Левандовского\Автор неизвестен
Бывший защитник сборной Бразилии Кафу поделился мнением о слухах насчет ухода польского нападающего Роберта Левандовского из "Баварии".
"Зачем Левандовскому уходить из "Баварии"? Он играет в отличной команде и хорошо себя проявляет. Игра в "Баварии" помогла ему стать одним из лучших игроков в мире", - сказал Кафу.
Ранее сообщалось, что поляк близок к переходу в "Барселону".
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|Унион Берлин
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