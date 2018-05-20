Кафу: "Неймару нужно доказать случайность того, что произошло в 2014-м году"

Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Кафу назвал задачу, которую форварду его национальной команды Неймару необходимо решить на предстоящем Чемпионате Мира в России.

" Он прилетит на Чемпионат Мира с обязательством доказать, что то, что произошло в 2014-м году, было несчастным случаем . Я думаю, что ему нужно было восстановиться, отдохнуть и очистить голову от возложенных на него ожиданий ", - цитирует бывшего футболиста El Mundo Deportivo.

Напомним, Ривалдо высказался о переходе Неймара в ПСЖ. | soccernews.ru