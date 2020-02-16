Кафу оценил шансы Александр-Арнольда выиграть "Золотой мяч"
Бывший игрок сборной Бразилии Кафу заявил, что защитник "Ливерпуля" Трент Александр-Арнольд может претендовать на "Золотой мяч".
"Я считаю, что Трент является одним из лучших футболистов в мире. У меня нет никаких сомнений в этом. Александр-Арнольд является отличным игроком, и он похож на меня. Он обладает огромным потенциалом. Трент - силен и умен, он помогает "Ливерпулю" забивать голы. Я считаю, что у него есть все шансы, чтобы завоевать "Золотой мяч". Нужно перестать вручать приз только атакующим игрокам. Люди должны понять, что защитники не менее важны", - цитирует Кафу Daily Mirror.
В нынешнем сезоне 21-летний Александр-Арнолд провел за "Ливерпуль" 35 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал 10 результативных передач.
Не пропустите: Кака порассуждал о шансах Неймара выиграть "Золотой мяч" в 2020 году. | http://soccernews.ru
главное
-
Парни с пригорода Мадрида чуть было не хлопнули "Барсу", но молитва к святому Лео оказалась сильнее: разбираем поединок "Барселоны" и "Хетафе"
-
Месси выдал худшую серию за последние шесть лет
-
Главные новости дня: 15 февраля
-
"Ливерпуль" гарантировал участие в новом сезоне ЛЧ за 7 месяцев до старта
-
Юрген Клопп высказался о санкциях в отношении "Манчестер Сити"
Лента новостей
-
"Сочи" продолжает вести переговоры об аренде Кокорина
-
"Манчестер Юнайтед" летом попытается подписать хавбека "Вест Хэма"
-
"Герта" прокомментировала интерес к Ковачу
-
Агент Кокорина высказался о новом контракте с "Зенитом"
-
"Реал" определился с датой презентации Рейньера
-
Кверквелия пародировал Шарапову во время теннисбола
-
Директор "Манчестер Сити" заверил футболистов, что у клуба есть неопровержимые доказательства по делу об отстранении от еврокубков
-
Мората назвал Черышева боссом
-
Парни с пригорода Мадрида чуть было не хлопнули "Барсу", но молитва к святому Лео оказалась сильнее: разбираем поединок "Барселоны" и "Хетафе"
-
1
Кафу оценил шансы Александр-Арнольда выиграть "Золотой мяч"
-
"Манчестер Сити" потратит огромную сумму на юристов, чтобы избежать исключения из еврокубков
-
"Арсенал" вспомнил гол Аршавина в ворота "Барселоны"
-
Алаба не исключил уход из "Баварии"
-
Ванда Нара подверглась критике со стороны своего отца
-
"Реал" готов заплатить гигантскую сумму за одного из лидеров "Манчестер Сити"
-
Зидан прокомментировал отстранение "Манчестер Сити" от выступлений в еврокубках
-
"Ливерпуль" установил рекорд топ-5 чемпионатов
-
"Реал" и "Ювентус" поборются за хавбека "Валенсии"
-
2
Месси выдал худшую серию за последние шесть лет
-
"Ювентус" намерен сохранить 42-летнего Буффона
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|26
|76
|2
|Манчестер Сити
|25
|51
|3
|Лестер Сити
|26
|50
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Шеффилд Юнайтед
|26
|39
|6
|Тоттенхэм
|25
|37
|7
|Вулверхэмптон
|26
|36
|8
|Эвертон
|26
|36
|9
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|10
|Бернли
|26
|34
|11
|Арсенал Лондон
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|13
|Саутгемптон
|26
|31
|14
|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Борнмут
|26
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|26
|18