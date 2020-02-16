Кафу оценил шансы Александр-Арнольда выиграть "Золотой мяч"



Бывший игрок сборной Бразилии Кафу заявил, что защитник "Ливерпуля" Трент Александр-Арнольд может претендовать на "Золотой мяч".

"Я считаю, что Трент является одним из лучших футболистов в мире. У меня нет никаких сомнений в этом. Александр-Арнольд является отличным игроком, и он похож на меня. Он обладает огромным потенциалом. Трент - силен и умен, он помогает "Ливерпулю" забивать голы. Я считаю, что у него есть все шансы, чтобы завоевать "Золотой мяч". Нужно перестать вручать приз только атакующим игрокам. Люди должны понять, что защитники не менее важны", - цитирует Кафу Daily Mirror.

В нынешнем сезоне 21-летний Александр-Арнолд провел за "Ливерпуль" 35 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал 10 результативных передач.

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