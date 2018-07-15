Кафу оценил выступление сборной Бразилии на ЧМ-2018
Известный футболист Кафу высказался об игре сборной Бразилии на ЧМ-2018.
"Не скрою: мы все ожидали увидеть Бразилию в финале как минимум. Произошло что-то ужасное, поэтому "селесао" сыграли хуже, чем хотелось бы фанатам. Вынужден признать, что часто в погоне за личной славой мы забываем о командных целях. И такое часто происходит в самый главный момент.
Замечу при этом, что после ЧМ-2014 в Бразилии наша сборная прилично изменилась, что также повлияло на результат, но ни в коем случае не служит оправданием. Если говорить очень грубо, то нас обыграла тактически более подготовленная и эмоционально более настроенная команда" - приводят слова Кафу российские СМИ.
Напомним, что Бразилия дошла до четвертьфинала, где уступила Бельгии.
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