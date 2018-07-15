Кафу поделился ожиданиями от финала ЧМ-2018

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Кафу поделился ожиданиями от финала ЧМ-2018

Легендарный бразилец Кафу прокомментировал предстоящий финал ЧМ-2018.

"Да, Франция играет отлично, но Хорватия показывает чудовищно везучий футбол. Не хотелось бы верить в то, что у их тренерского штаба есть установка дотягивать до дополнительного времени.

Я знаю точно, что в решающей игре никто не будет рисковать. Мы не увидим открытый футбол с обилием забитых мячей" - приводят слова Кафу российские СМИ.

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