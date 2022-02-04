Кафу рассказал о проблемах современного футбола
Фото: инстаграм Кафу\Автор неизвестен
Экс-футболист сборной Бразилии Кафу рассказал о проблемах современного футбола в сравнении с его временем.
– Сейчас футболисты лучше подготовлены. У всех есть физиотерапевты, личные тренеры, датчики... Вы бы хотели иметь что-то из этого в то время, когда были футболистом?
– В наше время всего этого было мало, а футбола было много. Теперь все наоборот – мало футбола, много технологий.
Думаю, это проблема. Нужно больше играть, дайте больше игры! Многое изменилось, и уровень футбола выровнялся, но при этом упал.
– Технологии и все, что окружает футбол, вредят зрелищу и игре?
– Отвечу вопросом на вопрос. Раньше технологий не было, а футбол был прекрасен, верно? Все играли, обсуждали, все происходило на поле. Футбол был динамичным, были ошибки... На следующий день все спорили, и будто ничего и не было.
Сейчас футбол однообразен и роботизирован. Теряется суть, пропадают эти споры в кофейнях. Теряется сам вкус обсуждения. Теперь ты смотришь матч и ждешь минуту, две, три, четыре, пять, пока кто-нибудь не забьет.
Теперь просто ждешь, что скажет машина. Думаю, что все это вредит зрелищу.
– Сейчас вам не так интересно смотреть футбол, как раньше?
– Да, сейчас зачастую смотреть футбол для меня немного скучно. В игре слишком много пауз. Падает один игрок, потом другой, потом игра останавливается на пять минут... И так постоянно, – сказал Кафу для Marca.
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|2
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18