Кафу считает "Милан" фаворитом Серии А

Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен

Бывший защитник "Милана" бразилец Кафу поделился мнением о шансах "россонери" в борьбе за чемпионство в Серии А.

"Несмотря на травмы, "Милан" проводит хороший сезон. Они вылетели из группы Лиги чемпионов, но в Серии А команда осталась на вершине. И теперь может взять скудетто.

"Милан" – фаворит в борьбе за победу в Серии А. Пиоли долго работает в клубе и подтверждает свой статус результатами. Он правильный тренер, оказавшийся в нужном месте и в подходящей команде.

В "Милане" нелегко достичь тех результатов, которых добивается Пиоли, потому что давление и ожидания высоки. С другой стороны, он почти ничего не делает неправильно", – сказал Кафу.

В нынешнем сезоне "Милан" уже набрал 39 очков и в данный момент располагается на второй строчке в Серии А, отставая от "Интера" на 4 очка и имея один матч в запасе.

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