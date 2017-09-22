Кафу сравнил "Наполи" и "Ювентус"

Известный бразильский защитник Кафу подверг сравнению "Наполи" и "Ювентус".

"На мой взгляд, "Ювентус" стал лучше по сравнению с прошлым сезоном, несмотря на потерю двух важных футболистов. При этом и "Наполи", и "Ювентус" играют по той же концепции, что и раньше. Оба клуба отлично начали сезон и показывают хороший футбол.

"Наполи" - это команда, которую каждый поддерживает и надеется, что она наконец-то дойдёт до своей цели. "Ювентус" же всегда старается хорошо начать чемпионат и набрать максимально возможное количество очков. У туринцев очень тяжело отобрать очки" - приводит слова Кафу Football Italia.

Читайте также: Гендиректор "Ювентуса" высказался о возможном уходе Дибалы. | http://soccernews.ru