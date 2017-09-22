Кафу сравнил "Наполи" и "Ювентус"

Теги наполиювентус

Кафу сравнил "Наполи" и "Ювентус"

Известный бразильский защитник Кафу подверг сравнению "Наполи" и "Ювентус".

"На мой взгляд, "Ювентус" стал лучше по сравнению с прошлым сезоном, несмотря на потерю двух важных футболистов. При этом и "Наполи", и "Ювентус" играют по той же концепции, что и раньше. Оба клуба отлично начали сезон и показывают хороший футбол.

"Наполи" - это команда, которую каждый поддерживает и надеется, что она наконец-то дойдёт до своей цели. "Ювентус" же всегда старается хорошо начать чемпионат и набрать максимально возможное количество очков. У туринцев очень тяжело отобрать очки" - приводит слова Кафу Football Italia.

Читайте также: Гендиректор "Ювентуса" высказался о возможном уходе Дибалы. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Реабилитация после Кубка страны: ЦСКА сразится с "Динамо"

Реабилитация после Кубка страны: ЦСКА сразится с "Динамо"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 5 15
2 Ювентус 5 15
3 Интер Милан 5 13
4 Милан 5 12
5 Торино 5 11
6 Лацио 5 10
7 Рома 4 9
8 Сампдория 4 8
9 Аталанта 5 7
10 Фиорентина 5 6
11 Кальяри 5 6
12 Кьево 5 5
13 Болонья 5 5
14 Сассуоло 5 4
15 СПАЛ 5 4
16 Удинезе 5 3
17 Дженоа 5 2
18 Хеллас Верона 5 2
19 Кротоне 5 1
20 Беневенто 5 0
Полная таблица

топ-5 тегов