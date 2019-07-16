Кафу столкнулся с серьёзными финансовыми проблемами

Легендарный бразильский защитник Кафу имеет многомиллионные долги по кредитам, сообщает Marca.

По сведениям издания, 49-летний бывший футболист столкнулся с колоссальными финансовыми проблемами из-за убыточности своего агентства "Capi Penta International Football Player".

Для погашения задолженности двукратному чемпиону мира придётся продать часть своего имущества.

Кафу в течение карьеры выступал за такие клубы, как "Сан-Паулу", "Сарагоса", "Палмейрас", "Рома" и "Милан". За сборную Бразилии сыграл 142 матча и забил 5 голов.

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