Кафу столкнулся с серьёзными финансовыми проблемами

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Кафу столкнулся с серьёзными финансовыми проблемами

Легендарный бразильский защитник Кафу имеет многомиллионные долги по кредитам, сообщает Marca.

По сведениям издания, 49-летний бывший футболист столкнулся с колоссальными финансовыми проблемами из-за убыточности своего агентства "Capi Penta International Football Player".

Для погашения задолженности двукратному чемпиону мира придётся продать часть своего имущества.

Кафу в течение карьеры выступал за такие клубы, как "Сан-Паулу", "Сарагоса", "Палмейрас", "Рома" и "Милан". За сборную Бразилии сыграл 142 матча и забил 5 голов.

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Комментарии

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Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://gg.gg/moypres

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