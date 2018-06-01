Кафу: "У сборной России хорошие шансы на победу в Чемпионате Мира"

2 Теги чемпионат мирароссиябразилия

Кафу: "У сборной России хорошие шансы на победу в Чемпионате Мира"

Легендарный бразилец Кафу высказался о предстоящем Чемпионате Мира.

"Победителем ЧМ-2018 станет Бразилия. Тут я, конечно, немного шучу, но у нашей команды и правда неплохие шансы. Также у сборной России хорошие шансы на победу, так как команда играет дома. Плюс считаю фаворитами Португалию, Испанию, Германию, Англию и Бельгию" - приводят слова Кафу российские СМИ.

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комментарии
Strateg

Кумыса перепил?

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Мика

Кафу-юморист!!!

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