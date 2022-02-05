Кафу удивлён, что Неймар не выиграл ни одного "Золотого мяча"
Фото твиттер Неймара
Легендарный бразильский футболист Кафу поделился мыслями о том, что его соотечественник Неймар ни разу не признавался лучшим игроком мира.
"Я удивлён, что Неймар не становился обладателем "Золотого мяча". Ему необязательно выигрывать чемпионат мира, чтобы взять эту награду. Неймар может заслужить её благодаря своему уровню. Хотя сейчас есть футболисты лучше него, это правда", - приводит слова Кафу Marca.
Лучшим результатом Неймара было третье место в голосовании "Золотого мяча" в 2015 году.
Не пропустите: В ПСЖ сделали прогноз на участие Неймара в матче с "Реалом". | http://soccernews.ru
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