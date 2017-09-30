Кагава - лучший японский бомбардир в истории Бундеслиги

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Кагава - лучший японский бомбардир в истории Бундеслиги

Хавбек дортмундской "Боруссии" Синдзи Кагава отличился голом в матче с "Аугсбургом".

Таким образом, Кагава стал лучшим японским бомбардиром в истории Бундеслиги. На его счету 38 голов.

До этого рекорд принадлежал экс-нападающему "Майнца" и "Штутгарта" Синдзи Окадзаки.

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