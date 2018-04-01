Кагава может продолжить карьеру в Турции
Хавбек дортмундской "Боруссии" Синдзи Кагава летом может сменить клуб.
Как сообщает Sport360, в услугах игрока заинтересован "Галатасарай". Соглашение Кагавы с клубом действует до июня 2020 года.
В текущем сезоне Кагава провел 26 матчей, забил 6 голов и отдал 6 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|27
|57
|2
|Истанбул ББ
|27
|56
|3
|Бешикташ
|27
|53
|4
|Фенербахче
|26
|48
|5
|Трабзонспор
|27
|42
|6
|Кайсериспор
|26
|41
|7
|Сивасспор
|27
|41
|8
|Гёзтепе АС Измир
|27
|40
|9
|Малатия Беледийеспор
|27
|37
|10
|Касимпаса
|27
|34
|11
|Акхисар Беледийе ГС
|27
|34
|12
|Бурсаспор
|27
|33
|13
|Антальяспор
|27
|31
|14
|Аланьяспор
|27
|28
|15
|Османлыспор
|27
|28
|16
|Генчлербирлиги
|27
|27
|17
|Коньяспор
|27
|25
|18
|Карабюкспор
|27
|12