Кагава может продолжить карьеру в Турции

Хавбек дортмундской "Боруссии" Синдзи Кагава летом может сменить клуб.

Как сообщает Sport360, в услугах игрока заинтересован "Галатасарай". Соглашение Кагавы с клубом действует до июня 2020 года.

В текущем сезоне Кагава провел 26 матчей, забил 6 голов и отдал 6 ассистов.

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