Кагава подписал контракт с бельгийским клубом
Известный японский полузащитник Синдзи Кагава стал игроком "Сент-Трюйдена", сообщает официальный сайт клуба.
Условия контракта между сторонами не разглашаются.
32-летний футболист присоединился к бельгийскому клубу на правах свободного агента.
“Hello STVV-supporters, ik ben Shinji Kagawa en ik kijk ernaar uit om voor jullie te spelen”— STVV (@stvv) January 10, 2022
SHIN-JI KA-GA-WA ✍️
How is your monday going?
▶️ https://t.co/P6QNtdKYhZ pic.twitter.com/W9xxJ74JNe
Неделю назад греческий ПАОК расторг соглашение с Кагавой, который прославился, выступая за дортмундскую "Боруссию" и "Манчестер Юнайтед".
Не пропустите: Клуб второго дивизиона Бельгии может пригласить Азара. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Шотландский "Ливингстон" близок к подписанию российского вратаря
-
Названа дата дебюта Коутиньо за "Астон Виллу"
-
Кагава подписал контракт с бельгийским клубом
-
У Вейналдума есть два предложения из АПЛ
-
Брозович войдёт в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Серии А после продления контракта с "Интером"
-
Терим в четвёртый раз покинул "Галатасарай"
-
Главные новости дня: 10 января
-
Азмун может перейти в "Ювентус"
-
"Ман Сити", "МЮ" и "Ливерпуль" узнали соперников в 1/16 финала Кубка Англии
-
Феерия "Реала", потери "Барселоны" и "Атлетико": результаты 20-го тура Ла Лиги
-
"Аякс" нацелился на форварда "Тоттенхэма"
-
"Манчестер Юнайтед" без Роналду победил в Кубке Англии
-
Защитник "Локомотива" Мурило близок к возвращению в Бразилию
-
"Барселона" интересуется бразильским хавбеком, который играл за "Челси"
-
Успехи Сенегала, Гвинеи и Марокко: результаты Кубка Африки от 10 января
-
"Спартак" пригласил нового тренера по настоянию Ваноли
-
Рангник назвал причину отсутствия Роналду в матче с "Астон Виллой"
-
"Барселона" близка к трансферу опытного вратаря
-
В "Дженоа" приняли решение по Шевченко
-
Роналду не сыграет с "Астон Виллой": названа причина
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Клуб Брюгге
|29
|70
|2
|Гент
|29
|55
|3
|Шарлеруа
|29
|54
|4
|Антверпен
|29
|53
|5
|Стандард Льеж
|29
|49
|6
|Мехелен
|29
|44
|7
|Генк
|29
|44
|8
|Андерлехт
|29
|43
|9
|Зульте-Варегем
|29
|36
|10
|Мукрон Перувелз
|29
|36
|11
|Кортрийк
|29
|33
|12
|Сент-Трюйден
|29
|33
|13
|Эупен
|29
|30
|14
|Серкль Брюгге
|29
|23
|15
|Остенде
|29
|22
|16
|Ред Стар Ваасланд
|29
|20