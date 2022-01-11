Кагава подписал контракт с бельгийским клубом

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Кагава подписал контракт с бельгийским клубом

Фото твиттер Синдзи Кагавы

Известный японский полузащитник Синдзи Кагава стал игроком "Сент-Трюйдена", сообщает официальный сайт клуба.

Условия контракта между сторонами не разглашаются.

32-летний футболист присоединился к бельгийскому клубу на правах свободного агента.

Неделю назад греческий ПАОК расторг соглашение с Кагавой, который прославился, выступая за дортмундскую "Боруссию" и "Манчестер Юнайтед".

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