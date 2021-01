Кагава стал игроком ПАОКа

Бывший хавбек дортмундской "Боруссии" и "Манчестер Юнайтед" Синдзи Кагава перешел в ПАОК, сообщает официальный сайт греческого клуба.



Контракт японца рассчитан на 1.5 сезона. Полузащитник выбрал игровую футболку с 23-м номером.

香川真司がここにいる。真司、PAOKファミリーへようこそ!

Shinji Kagawa is Here. Shinji welcome to PAOK family!#KagawaIsHere #PAOK #transfers #RiseUp @S_Kagawa0317 pic.twitter.com/itvrJW1AKs