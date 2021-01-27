Кагава стал игроком ПАОКа

Бывший хавбек дортмундской "Боруссии" и "Манчестер Юнайтед" Синдзи Кагава перешел в ПАОК, сообщает официальный сайт греческого клуба.



Контракт японца рассчитан на 1.5 сезона. Полузащитник выбрал игровую футболку с 23-м номером.

Последним клубом 31-летнего футболиста была "Сарагоса". Кроме этого он играл за "Сересо Осака" и "Бешикташ". За свою карьеру хавбек стал двукратным чемпион Германии, чемпионом Англии, победитель Кубка Азии в составе сборной Японии.



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