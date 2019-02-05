Как Алвес и Мбаппе зажигали на дне рождения Неймара (видео)

Сегодня, 5 февраля, нападающий ПСЖ Неймар отмечает свой 27-й день рождения.

По случаю праздника бразилец устроил вечеринку в фешенебельном павильоне "Габриэль" на Елисейских полях. На мероприятии присутствовали члены семьи футболиста, партнёры по команде и знаменитости.

Скучать, судя по опубликованным видео, никому не приходилось. Вот так, к примеру, зажигали Дани Алвес и Килиан Мбаппе.

Стоит отметить, что частично в танце участвовал и сам Неймар, который сейчас восстанавливается после травмы пятой плюсневой кости правой ноги.

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