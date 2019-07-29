Как Бэйл реагировал на погром "Реала" в дерби с "Атлетико" (фото)

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Как Бэйл реагировал на погром "Реала" в дерби с "Атлетико" (фото)

Разгромное поражение "Реала" в матче Международного Кубка Чемпионов против "Атлетико" абсолютно не расстроило вингера команды Гарета Бэйла.

30-летний валлиец улыбался как на скамейке запасных, так и после выхода на поле.

Напомним, что "матрасники" забили 7 голов в ворота принципиального соперника, пропустив при этом только 3. Бэйл вышел на замену при счёте 1:6.

Не пропустите: Бэйл пришёл в ярость после срыва его трансфера в "Цзянсу Сунин". | http://soccernews.ru
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Mutaloff
Mutaloff

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